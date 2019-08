Goklimiet van 500 euro makkelijk te omzeilen DM

30 augustus 2019

06u53 0 De online goklimiet van 500 euro per week, die verslavingen moet tegengaan, is zo lek als een zeef. Dat blijkt uit een test van oppositiepartij Groen. “We hebben meer budget nodig”, reageert de Kansspelcommissie, die als waakhond moet optreden.

Tot voor kort konden gokverslaafden makkelijk hun maandloon vergokken. De nieuwe gokwet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), die eind vorig jaar werd goedgekeurd, moet dat met strengere regels moeilijker maken. Zo is het voortaan verboden om te gokken op krediet, mogen tv-zenders minder reclame uitzenden voor online kansspelen en geldt er een online speellimiet van 500 euro per week per speler. Die is echter makkelijk te omzeilen, zo blijkt uit een test van Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen) op gokwebsites als Ladbrokes, Napoleon Games en Betfirst. Zo kunnen gokkers meerdere valse accounts maken op dezelfde website, kunnen ze bij meerdere gokwebsites tegelijk 500 euro per week vergokken, of kunnen ze die limiet simpelweg voor zichzelf verhogen.

“Wie zich aanmeldt, krijgt vaak automatisch de vraag of hij zijn limiet wenst aan te passen. Hij kan die makkelijk verhogen tot 5.000 euro”, vertelt Van Hecke. Normaal zou een speler zo’n verhoging nochtans pas na drie dagen mogen krijgen. Intussen moet de website de Kansspelcommissie verwittigen, zodat die bij de Nationale Bank kan controleren of de aanvrager bekend staat als wanbetaler. Enkel als dat niet zo is, kan de limiet omhoog. Op sommige sites kan ook nog altijd worden betaald met een kredietkaart, hoewel gokken op krediet verboden is. “Onwil of tegenwerking”, aldus Van Hecke, die met een beschuldigende vinger naar de Kansspelcommissie wijst. “Zij treedt als waakhond te weinig op tegen inbreuken.”

Kabouter Plop

Bij de Kansspelcommissie geven ze toe dat de controle mank loopt. Zo is er geen samenwerking met de Nationale Bank om te verhinderen dat probleemgokkers hun limiet verhogen. “Daarvoor moeten we de Nationale Bank betalen en onze systemen aanpassen, maar we hebben eerst extra budget nodig”, zegt woordvoerster Marjolein De Paepe. Om valse accounts tegen te gaan, moeten nieuwe gokkers hun rijksregisternummer invullen. De Kansspelcommissie controleert dit. Toch bestaat er een achterpoortje: buitenlanders kunnen zich met een paspoortnummer aanmelden, waar amper controle op gebeurt. “Valse accounts zijn een uitdaging in elke sector”, reageert De Paepe, die erop wijst dat de mazen in het net steeds kleiner worden. “Tot enkele jaren geleden kon je je nog als Kabouter Plop aanmelden. Nu niet meer.” Minister Geens benadrukt dat de wet nog recent is. “Ze heeft wat aanpassingstijd nodig. Als er gebreken zijn, kan er steeds opgetreden worden.”