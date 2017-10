Gokker pluimt Tinder-liefjes voor 60.000 euro maar verspeelt al het geld Patrick Lefelon EB HR

16u10

Bron: Eigen berichtgeving, belga 0 anp Gokker Ingemar R. (34) uit Antwerpen is veroordeeld tot 25 maanden celstraf voor de oplichting van elf vrouwen die hij op datingsite Tinder had leren kennen. Hij maakte 60.000 euro buit, geld dat hij weer verspeelde bij het gokken.

Al vier keer eerder is Ingemar R. voor oplichting veroordeeld. De laatste keer in 2015. Toch slaagt hij er telkens in om nieuwe slachtoffers te maken. De voorbije drie jaar vond hij die op datingsite Tinder. Hij leerde er verscheidene vrouwen kennen en praatte zolang op hen in tot zij hem wat geld wilden lenen.



De smoezen leken altijd onschuldig. Meneer was zijn bankkaart kwijt. Of meneer had zijn bankkaart op het werk laten liggen. Of meneer zijn bankkaart was gestolen en daarom was zijn rekening even geblokkeerd.

18.000 euro

Enkele dames hielpen hem uit de nood met een paar honderd euro. Maar andere dames begonnen een relatie en namen Ingemar R. in huis. Daar sloeg hij pas echt toe. Met de bankkaart of mobiele bankapp schreef hij geld over of deed betalingen. De gestolen bedragen lopen per slachtoffer op van 10 tot 18.000 euro.



R. legde de dames uit dat hij het geld enkel wilde lenen. "Maar u wist heel goed dat u dat nooit zou kunnen terugbetalen", concludeerde de rechter. "U bent bijzonder hardleers en daarom past enkel een gevangenisstraf en een geldboete."



De man kreeg een effectieve celstraf van 25 maanden en 600 euro boete. Hij moet ook vijf slachtoffers in totaal 55.106 euro aan schadevergoedingen betalen.