Goffin: "We willen kinderen in Syrische kampen repatriëren, maar de operatie is delicaat" ttr

11 februari 2020

16u14

Bron: belga 4 De regering wil graag de 42 Belgische kinderen in Syrische kampen repatriëren, maar de operatie is "delicaat". Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) vandaag verklaard in New York. Daar heeft België, als voorzitter van de VN-Veiligheidsraad, de bescherming van kinderen in conflicten als een prioriteit naar voren geschoven. "Er is volledige coherentie", benadrukt minister Goffin.

"De wil van de regering is de repatriëring toe te laten. Ik heb dat principe vorige week in de Kamer herhaald, maar het is een delicate operatie. Er zijn rechterlijke beslissingen (waarbij ons land dwangsommen opgelegd kreeg, red.). We hebben beroep aangetekend omdat we voor de repatriëring van de kinderen zijn, maar niet van de moeders", legt Goffin uit.

Volgens de chef van de Belgische diplomatie moeten de moeders ter plaatse worden berecht. "Ze hebben op het Syrische grondgebied oorlogsfeiten gepleegd - heel ernstige - en moeten er worden berecht. Momenteel willen ze niet gescheiden worden van hun kinderen, maar het is hun verantwoordelijkheid deze tijdelijke scheiding te aanvaarden opdat hun kinderen in veiligheid kunnen worden gebracht".

Minister Goffin wil geen termijn naar voren schuiven. "Uit veiligheidsoverwegingen" wil de minister momenteel niets kwijt over mogelijke samenwerking met landen uit de regio.

De minister van Buitenlandse Zaken zit vandaag in New York een vergadering van de Verenigde Naties voor over het Midden-Oosten. Ook de Palestijnse president Mahmoed Abbas zal daarop het woord nemen.