Goffin: “Belgische leger op de hoogte van Russische steun aan taliban” ttr

16 juli 2020

11u45

Bron: belga 6 De inlichtingendienst van het Belgische leger is "op de hoogte" van Russische steun voor talibangroeperingen in Afghanistan en van een mogelijke Russische betrokkenheid bij een incident waarbij Amerikaanse soldaten werden gedood. Dat zegt de Belgische minister van Defensie Philippe Goffin (MR).

"De ADIV (Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid) is op de hoogte van de algemene Russische steun voor de taliban in Afghanistan en bevestigt een mogelijke Russische inmenging die verband houdt met de meer specifieke feiten die u noemt", zo antwoordde Goffin op een vraag van Ecolo-Kamerlid Samuel Cogolati.

Onlangs doken in de Amerikaanse pers berichten op dat agenten van de Russische geheime dienst geld hebben overgemaakt aan de taliban in Afghanistan in ruil voor aanslagen op Amerikaanse en andere coalitietroepen.

Volgens Goffin is er voorlopig enkel sprake van Amerikaanse slachtoffers. "Volgens de informatie waarover wij uit open bronnen beschikken zou er slechts één incident kunnen gekoppeld worden aan het premieprogramma, met name de aanval begin april 2019 met een bomauto tegen een Amerikaans konvooi. Bij die aanval verloren drie Amerikaanse soldaten het leven", aldus Goffin.