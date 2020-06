Goedkopere vis verkopen alsof het duurdere soort is? Nieuwe tool ontmaskert fraudeurs TTR

16 juni 2020

18u26

Bron: belga 2 Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) heeft een analysetool ontwikkeld die authenticiteitscontroles op bepaalde visproducten mogelijk maakt. Dit doen ze in samenwerking met andere Europese onderzoekers in een Europees consortium, Seafood Tomorrow.

Handelaars of verwerkers van vis durven wel al eens een goedkopere vissoort te verkopen alsof het een duurdere soort is, zoals tong of kabeljauw. Zeker in kant-en-klare maaltijden, waarbij de vissen worden verwerkt tot filet of brokjes. Daarom heeft het ILVO een gespecialiseerde databank opgebouwd met DNA-profielen van 42 commerciële zeevissoorten.

Aan de hand van de DNA-barcoding-techniek, die een staal vergelijkt met de vis-DNA-database, kan de identiteit van de oorspronkelijke vis bepaald worden. Het volstaat om een klein stukje vis te isoleren en de DNA-sequentie te bepalen. De nieuwe databank wordt ter beschikking gesteld van controleurs. Dat is niet alleen belangrijk om fraude op te sporen, maar ook voor mensen met allergieën.

Fraude

Er werden direct al enkele gevallen van fraude blootgelegd. Uit een analyse van 173 stalen bleek dat 17 procent van de stalen tong vervangen waren door goedkopere soorten. Bij kabeljauw was 2 procent vals. ILVO-onderzoekers gingen ook na waar de vis precies werd verwisseld. "De resultaten tonen aan dat er controle nodig is doorheen de keten, niet enkel in restaurants. Bij eerdere studies ging men ervan uit dat de fraude aan het einde van de keten gebeurde. Dat is niet het geval", aldus onderzoeker Dumas Deconinck.

"Deze methode laat toe dat de controles nog beter verfijnd kunnen worden. Ik kan dit alleen maar toejuichen want onze Vlaamse visserijsector draagt kwaliteit hoog in het vaandel", aldus Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister voor Landbouw en Visserij.