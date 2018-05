Goederentrein legt treinverkeer tussen Geel en Herentals twee uur lam Marlies Van Bael

09 mei 2018

16u12

Bron: eigen berichtgeving 0 Een lege goederentrein moest deze middag omstreeks 12.30u stoppen aan de overweg aan Langstraat in Geel. “Een passagierstrein die de goederentrein passeerde zag dat er rookontwikkeling ontstond onderaan de trein”, zegt burgemeester van Olen Seppe Bouquillon.

“De machinist van de goederentrein is onmiddellijk gestopt en de brandweer werd opgeroepen.” Het gaat om een lek van hydraulische olie aan de remmen wat zorgde voor rookontwikkeling. “

De mensen van Infrabel hebben het lek gedicht, het treinverkeer heeft toch een twee uur stilgelegen”, zegt majoor Gert Kempen van Brandweerzone Kempen. “We moesten wachten op de mensen van het hoofdkantoor Infrabel in Genk, maar in onderling overleg met hem hebben we besloten om de trein stilletjes naar het station van Herentals te laten rijden. Daar staat een brandweerploeg van Herentals klaar om de zijkant van de trein af te spuiten, zodat alle restjes hydraulische olie weg zijn. Zo kan al het treinverkeer terug door.”

De overwegen aan het station in Olen en aan Hooiweg waren de hele tijd gesloten. De politie zorgde voor een goede doorstroming van het verkeer via andere overwegen.