Goederentrein deels ontspoord in Schaarbeek: hinder beperkt IB

07 februari 2018

05u59

Bron: Belga 0 In de buurt van het station in Schaarbeek is deze nacht een goederentrein gedeeltelijk ontspoord. Dat meldt Thomas Baeken van spoornetbeheerder Infrabel. Er vielen geen gewonden en de trein vervoerde geen gevaarlijke goederen. De hinder voor het reizigersverkeer blijft beperkt.

De goederentrein bestond uit 28 wagens en was op weg naar het Franse Tergnier. Rond 1.20 uur ontspoorden de locomotief en de eerste wagen in de buurt van het station van Schaarbeek en kwamen ze daarbij op de openbare weg terecht, op de Vilvoordselaan. "Er vielen geen gewonden", benadrukt Baeken. "Er waren ook geen gevaarlijke goederen aan boord van de trein."

Waarom de trein precies ontspoorde, is nog niet duidelijk. Infrabel is een onderzoek gestart en de bevoegde instanties werden ingelicht. Het zal nog een tijd duren alvorens de trein kan worden weggehaald. "Zolang het onderzoek loopt, moet de trein blijven liggen om vaststellingen te kunnen doen", zegt Baeken. "Daarna moet eerst nog gecontoleerd worden of er eventueel schade is aan de spoorinfrastructuur."

Hoe dan ook blijft de hinder voor het reizigersverkeer beperkt, klinkt het. "De treinen kunnen er makkelijk lokaal omgeleid worden", aldus Baeken.