Goedele Liekens (Open Vld) wil ook aanranding zonder geweld strafbaar maken ADN

29 januari 2020

10u37

Bron: Belga 0 Ook wanneer er geen geweld of bedreiging aan te pas komt, moet het aanranden van personen ouder dan 16 jaar strafbaar worden gemaakt. Dat vindt Open Vld-Kamerlid Goedele Liekens, die een wetsvoorstel indient om de wetgeving rond verkrachting en aanranding aan te scherpen.

In het Belgische strafrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen verkrachting, waar penetratie aan te pas komt, en aanranding. De strafmaat hangt ook af van de leeftijd van het slachtoffer en het eventuele gebruik van geweld of bedreiging. "Maar onze wetgeving over verkrachting en aanranding vertoont nog een aantal lacunes", zegt Liekens.

Verstijfd van angst

Zo wil ze de aanranding van personen ouder dan 16 jaar ook strafbaar stellen wanneer er geen geweld of bedreiging aan te pas is gekomen. "Het gebeurt immers vaak dat een slachtoffer bij volle bewustzijn en zonder bedreiging wordt aangerand. Bijvoorbeeld omdat het slachtoffer verstijfd is van angst.”

Verzwarende omstandigheden

Liekens vindt tegelijk dat de lijst van verzwarende omstandigheden bij verkrachting of aanranding moet worden aangevuld. "Wanneer een dader het slachtoffer drugs, verdovende middelen of drank heeft toegediend om het slachtoffer willoos of minder bewust te maken, dan moet de rechter daar rekening mee kunnen houden en een zwaardere straf kunnen opleggen.”

Vrouwen beter vervolgd

Het strafwetboek zou volgens Liekens ook zo moeten worden aangepast dat een vrouw beter kan worden vervolgd voor verkrachting met penetratie van een man. Ze haalt het voorbeeld aan van een vrouw die enkele jaren geleden vrijgesproken werd voor de verkrachting van een man met het verstandelijk vermogen van een zevenjarige. In de toekomst moeten ook deze gevallen beter worden vervolgd, aldus Liekens.