Goedele Liekens is wit konijn van Open Vld in Vlaams-Brabant

12 maart 2019

13u49 46 Goedele Liekens stapt in de politiek. De seksuologe en presentatrice krijgt de derde plaats op de Kamerlijst van Open Vld in Vlaams-Brabant.

Liekens versterkt de lijst van Maggie De Block en heeft met haar nummer drie een verkiesbare plaats in handen. In 2014 haalde Open VLD vier zetels binnen op de Kamerlijst in Vlaams-Brabant. Een zitje in de Kamer is dus zo goed als zeker.

In Vlaams-Brabant toverde al de ene na de andere partij een wit konijn uit haar hoed. Vlaams Belang kreeg Dries Van Langenhove, oprichter van Schild & Vrienden, achter zich. Groen trok deradicaliseringsambtenaar Jessika Soors aan. En N-VA wist vrouwenrechtenactiviste Darya Safai te strikken.



Met Goedele Liekens hebben de Vlaamse liberalen nu ook een mensenrechtenactiviste beet. Liekens, Vlaanderens bekendste seksuologe, is namelijk al twintig jaar lang goodwillambassadrice voor de VN.

Europese lijst

Gisteren kondigde Open Vld al aan dat voormalig VTM-nieuwsanker Lynn Wesenbeek de Europese lijst zal duwen, filosofe Alicja Gescinska prijkt op plaats drie. Voor de lijstduwer van de opvolgers gingen de liberalen zelfs naar Nederland: ze haalden voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes binnen.

Dadelijk meer