Goedele Liekens heeft wetsvoorstel klaar om daders partnergeweld aan te pakken: “Geen behandeling? Niet naar huis” Redactie

09 augustus 2020

07u46

Bron: De Zondag 44 Goedele Liekens, Kamerlid voor Open Vld, heeft een wetsvoorstel klaar waarbij veroordeelde daders van partnergeweld verplicht een begeleiding en behandeling moeten volgen en pas naar de maatschappij kunnen terugkeren als hun persoonlijk probleem echt opgelost is. Dat schrijft De Zondag.

Ilse Uyttersprot, oud-burgemeester en schepen van Aalst, werd afgelopen week het dertiende slachtoffer van partnergeweld dit jaar. Volgens Goedele Liekens wordt geweld op vrouwen nog altijd niet voldoende ernstig genomen. “Straffeloosheid is het woord”, zegt ze in de krant. “Het begint al met denigrerend gedrag tegenover vrouwen. De link met geweld is duidelijk. Zolang je het grappig vindt om constant filmpjes door te sturen waarin vrouwen bij het haar getrokken of vernederd worden, geef je het signaal dat vrouwen minderwaardig zijn. Geweld is vaak een uiting van die minachting voor vrouwen. Zoals in: Wat? Jij durft neen tegen mij te zeggen?”

Om de straffeloosheid aan te pakken, heeft Liekens nu een wetsvoorstel klaar. “Daarbij moeten gedetineerden die veroordeeld zijn voor huiselijk of seksueel geweld een verplichte begeleiding en behandeling volgen voor ze de gevangenis mogen verlaten. Je kunt die daders niet zomaar weer in de maatschappij plaatsen. Dat zijn tikkende tijdbommen, je moet die ontmantelen. Heeft de begeleiding niet geholpen, dan blijft de dader nog maar wat langer in de gevangenis”, aldus Liekens.

Lees ook: Doder Ilse Uyttersprot viel al jaren wildvreemde vrouwen lastig: “Ik las het op zijn gezicht, hij aanvaardde geen ‘neen’” (+)

Lees het volledige interview met Goedele Liekens in De Zondag hier.