Goede voornemens: gaan we binnenkort allemaal met de fiets naar het werk?

02 juni 2020

Op 25 juni vindt de tweede nationale #ikfietsnaarhetwerk-dag plaats. Ook mensen die thuiswerken kunnen aan deze editie deelnemen. De coronacrisis heeft ons met z’n allen doen sporten. In de parken en bossen lopen meer joggers dan anders, op de populaire fietsroutes is het bijna filerijden en wanneer je je kot verlaat, kom je al snel een paar wandelaars tegen. De vraag is of we die gezonde gewoontes ook ‘post-corona’ gaan volhouden. Misschien kunnen we, wanneer het leven weer z’n normale gang gaat, vaker de fiets naar het werk nemen? Deze twee getuigenissen overtuigen je gegarandeerd!

Op de fiets zie ik zoveel meer dan in de auto! Bart Gilen

Bart Gilen (44) uit Beringen gaat al een drietal jaar met de fiets naar het werk. “Ik fiets naar het werk omdat ik er sneller ben dan met de auto. Ik sta nooit in de file, het is goed voor mijn gezondheid en door de buitenlucht ben ik goed wakker tegen dat ik op het werk aankom. En bij het thuiskomen ’s avonds heb ik de stress van de werkdag weggefietst. Met de fiets zie ik gewoon ook meer! Ik fiets elke dag 20 kilometer in totaal. Ik heb zowel een koersfiets als een mountainbike dus ik wissel af naargelang de weersomstandigheden. Als het ’s morgens hard regent, neem ik de auto. Maar de keren dat ik dat deed, kan ik op twee handen tellen. Meestal check ik de buienradar en probeer ik tussen de buien door te fietsen. Want ook als het regent, ben ik nog altijd sneller dan met de wagen!”

Bart heeft ook enkele tips voor andere fietsers: “Voor de veiligheid raad ik aan om een helm te dragen en opvallende kledij en/of een fluohesje. Zorg in de winter voor goede verlichting zodat je voldoende opvalt. En het belangrijkste: geniet van elke fietsrit. Want een dag niet gefietst, is een dag niet geleefd!”

Ook voor Marleen Stallaerts (51) uit Aalst is fietsen naar het werk een dagelijkse gewoonte. “Toen ik een aantal maanden geleden van werk veranderde, ging ik bewust op zoek naar een job waar ik met de fiets naartoe kon. Ik deed het daarvoor ook al en ik genoot toen echt van het ontspannen ritje naar huis na een werkdag. Ik leg dagelijks zo’n 30 kilometer af. Ik kan het niet meer missen, ik voel me zoveel beter hierdoor.” Marleen wordt door haar werkgever gestimuleerd om met de fiets te komen. Ze krijgt een fietsvergoeding, kan gebruik maken van een fietsenstalling en er zijn kleedkamers en douches. “Dat is mooi meegenomen, al maakte het voor mij geen verschil. Ik kom sowieso door weer en wind met de fiets. Ik heb thuis wel een auto maar ik sta niet graag in de file. Die auto legt dan ook niet veel kilometers af. Ik ben ook niet graag afhankelijk van het openbaar vervoer.” Marleen raadt iedereen aan om met de fiets naar het werk te gaan: “Sinds ik naar het werk fiets, ben ik zelden ziek. Ik heb ook geen fitnessabonnement meer nodig! En het is ontspannend. Niet enkel je conditie gaat erop vooruit, ook je mentale gezondheid.” Marleen heeft ook een leuke tip voor andere fietsers: “Probeer verschillende routes uit naar je werk. Soms duurt het wat langer maar afwisseling is leuk. Ga ook op zoek naar het traject dat jou het best ligt. De ene wil fietsen door een dorp of stad, de andere door de natuur… Het belangrijkste is dat je ervan geniet, zo houd je het het langst vol!”

25 juni: #ikfietsnaarhetwerk

Vandaag beseffen we meer dan ooit hoe belangrijk onze gezondheid is en ontdekken we de voordelen van fietsen. Om mensen te stimuleren de fiets naar het werk te nemen, vindt op donderdag 25 juni 2020 de #ikfietsnaarhetwerk-dag plaats. Je kan ook deelnemen als je thuis werkt. Maak dan een fietstochtje in je buurt, voor of na je werk. Zo heb je toch je dagelijkse dosis beweging. Elk jaar steunt ikfietsnaarhetwerk.be een goed doel en deze keer is dat Habbekrats vzw. Met het ingezamelde geld worden kinderfietsen aangekocht voor kansarme kinderen. Zo kunnen ook zij het plezier van fietsen ervaren!

Zin om mee te fietsen? Schrijf je dan nu in via www.ikfietsnaarhetwerk.be!