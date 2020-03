Goede doelen zien inkomsten wegvallen door coronacrisis JG

25 maart 2020

10u42

Bron: Belga 1 De coronacrisis is een streep door de rekening van de goede doelen, zo waarschuwt de organisatie Donorinfo woensdag. Enerzijds bemoeilijken de maatregelen om het virus in te dammen de werking, anderzijds drogen de inkomsten op. Bijvoorbeeld omdat campagnes wegvallen of benefiets niet doorgaan.

De organisatie, die geven aan het goede wil stimuleren, roept in een persbericht op om “goede doelen en kwetsbare mensen nu niet in de steek te laten”.

De goede doelen moeten nu vaak hun werking volledig omgooien om de social distancing te respecteren. Denk aan organisaties die daklozen opvangen of kwetsbare kinderen of mensen met een beperking helpen.

Solidair zijn

De coronacrisis heeft ook zware gevolgen voor het financiële luik. De goed doelen hangen immers af van vrijgevigheid. Die inkomsten komen in het gedrang omdat acties en campagnes niet kunnen doorgaan. Broederlijk Delen bijvoorbeeld ziet de jaarlijkse campagne volledig in het water vallen.

"Het geven aan goede doelen zal in de komende maanden misschien op een andere manier moeten gebeuren dan mensen gewoon zijn. Wie vandaag solidair wil zijn met de meest kwetsbaren, moet goede doelen in de eerste plaats steunen door een gift te doen, via bankoverschrijving of online”, aldus het persbericht van Donorinfo.

Donorinfo staat in contact met bijna 250 organisaties in heel het land.