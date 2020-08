Goede doelen lopen miljoenen mis door coronacrisis IB

04 augustus 2020

05u54

Bron: Belga 0 Goede doelen zagen de voorbije maanden heel wat acties en collectes wegvallen. Voor organisaties zoals Artsen zonder Grenzen, Rode Kruis Vlaanderen of Broederlijk Delen betekent dat een miljoenenverlies. Dat staat te lezen in De Morgen.

De coronacrisis raakt de sector van de goede doelen in het hart. Voor een groot deel van hun inkomsten zijn ze afhankelijk van grootschalige events zoals de 20 km van Brussel of lokale acties door vrijwilligersgroepen, scholen en bedrijven. Ook de deur-aan-deurcollectes of fondsenwerving konden maandenlang niet doorgaan, waardoor nieuwe donateurs eerder schaars zijn.

Op dit moment lijken de operationele gevolgen nog te overzien. Zo kan Artsen zonder Grenzen, dat tussen eind maart en eind mei een 'gat' in de begroting kende van 1,4 miljoen euro, rekenen op fondsenwerving uit andere landen zoals Italië en Zweden. "We zijn echter bang voor de rest van het jaar", zegt woordvoerder Céline Ronquetti.

Dat de Warmste Week de focus verlegt van geld naar vrijwilligerswerk, is een streep door de rekening voor veel organisaties. "De timing is erg ongelukkig", zegt directeur Lieve Herijgers van Broederlijk Delen. "Dat menselijke kapitaal is erg belangrijk, maar organisaties kampen nu vooral met financiële problemen. Op ons budget weegt de Warmste Week minder, maar voor velen betekent dit mogelijk de doodsteek.”