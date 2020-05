Goede doelen hernemen fondsenwerving in openbare ruimte vanaf 2 juni MDG

21 mei 2020

17u55

Een twintigtal liefdadigheidsinstellingen hebben donderdag gezamenlijk beslist om de werving op straat en aan huis van nieuwe schenkers voor goede doelen pas vanaf 2 juni langzaam te hernemen, terwijl die wervingsactiviteiten in feite sinds 18 mei niet langer verboden zijn.

De organisaties willen de extra tijd gebruiken om gepaste maatregelen te nemen om burgers en wervers te beschermen en om de gesprekken in veilige omstandigheden te laten plaatsvinden.

Beschermingsmaatregelen

Ook de activiteiten van fondsenwervers moesten half maart vanwege de coronamaatregelen volledig stopgezet worden. Op 13 mei besliste de Nationale Veiligheidsraad dat alle wervingsactiviteiten opnieuw mochten plaatsvinden vanaf 18 mei, mits het nemen van enkele beschermingsmaatregelen zoals afstand houden en een masker dragen. Ook mag er geen bezwaar tegen zijn op gemeentelijk niveau.

Startdatum uitstellen

De betrokken verenigingen hebben daarna beslist om die startdatum uit te stellen naar dinsdag 2 juni. In België wordt deze methode van fondsenwerving gebruikt door een 25-tal organisaties, waaronder Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, Unicef, WWF, Unicef, Child Focus en SOS Kinderdorpen.

In afwachting zullen de wervers gecontacteerd en voorbereid worden op de nieuwe situatie en zal er veiligheidsmateriaal worden aangeschaft. Om de werving in goede banen te leiden, hebben de organisaties een paar concrete maatregelen opgesteld in het kader van de corona-epidemie. Gemeenten met een besmettingsgraad van 0,7 procent of meer van de inwoners zouden door de wervers bijvoorbeeld niet bezocht worden.

Heropstartproces monitoren

Een pilootgroep zal het langzame heropstartproces opvolgen en bijsturen of afremmen indien nodig.