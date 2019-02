Goed nieuws voor Nutella-fans: grootste fabriek ter wereld heropent maandag HA

22 februari 2019

22u02

Bron: AFP 0 De grootste Nutella-fabriek ter wereld, gevestigd in het Normandische Villers-Ecalles, heropent maandag na een kwaliteitsprobleem. Dat heeft Ferrero France bekendgemaakt.



Ferrero legde de fabriek dinsdag "uit voorzorg" stil nadat bleek dat er problemen waren met de kwaliteit van Nutella choco en van Kinder Bueno-chocoladerepen.



Onderzoek sindsdien toonde aan dat er geen enkel in de fabriek opgeslagen afgewerkt product een risico vormt voor de gezondheid, of voor de consument minderwaardig van kwaliteit is, zegt de groep. Daarom is beslist maandagmorgen de productie te hervatten.

De fabriek van Villers-Ecalles is de grootste Nutella-fabriek ter wereld. Dagelijks worden er zo’n 600.000 potten geproduceerd, goed voor een kwart van de wereldproductie.



Nutella is overal ter wereld erg populair. De Ferrero-groep verdubbelde zijn omzet in tien jaar tijd tot meer dan tien miljard euro. In totaal telt Ferrero 22 fabrieken en heeft het meer dan 30.000 werknemers in dienst.

Dat sommige zoetebekken wel erg ver gaan voor een pot Nutella bewezen verschillende incidenten vorig jaar in Frankrijk: klanten gingen er toen bijna met elkaar op de vuist nadat chocopotten met 70 procent korting te koop werden aangeboden.