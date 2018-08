Goed nieuws voor dierenliefhebbers: "Wie woning of flat huurt, mag voortaan huisdier houden" kv

26 augustus 2018

05u15

Bron: Belga 18 Voortaan mogen huisdieren enkel nog in uitzonderlijke gevallen geweerd worden uit huurwoningen. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) bereikte daarover een akkoord met de Verenigde Eigenaars, de organisatie die de belangen van verhuurders behartigt. "Mijn mailbox zit vol hartverscheurende verhalen van mensen die afscheid moeten nemen van hun dieren", zegt hij in De Zondag.

De standaard-huurcontracten bevatten momenteel nog een clausule die bepaalt dat huurders geen dieren mogen houden, tenzij na schriftelijke toestemming van de verhuurder. Bovendien kan de verhuurder die toestemming altijd weer intrekken.

De clausule leidde de afgelopen jaren tot enkele rechtsgedingen, aangespannen door huurders die uit hun woning werden gezet omdat ze huisdieren hielden. "Mijn mailbox zit vol hartverscheurende verhalen van mensen die afscheid moeten nemen van hun dieren", zegt de minister. "Nu draaiden we de zaken om. Huisdieren zijn toegelaten, tenzij het reglement van het appartementsgebouw dit verbiedt of als de huurwoning ongeschikt is voor een bepaald dier."