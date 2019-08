Goed nieuws voor bestolen Leo (12) in Durbuy: hij krijgt nieuwe rolstoel cadeau van gulle weldoeners HAA

13 augustus 2019

14u39

Bron: RTL Info 2 Het Facebookbericht van Gérald Vannoote over de gestolen rolstoel van zijn 12-jarige zoon heeft zijn effect niet gemist. Een rolstoelmerk geeft het gezin vijftig procent korting op de aankoop van een nieuw exemplaar, twee weldoeners doneren het resterende bedrag, 1.500 euro.

Eén of meerdere dieven gingen vorige week aan de haal met de rolstoel van Léo. Een motorisch gehandicapte jongen van 12 jaar. De tiener kan op eigen kracht wat stappen, maar wanneer dat te zwaar wordt, doet hij een beroep op zijn rolstoel.



Afgelopen donderdag parkeerde het gezin de rolstoel aan de ingang van een terras in Durbuy, waar Léo met zijn ouders op vakantie was. Het drietal genoot er van een drankje en een ijsje. Toen ze na een uur wilden vertrekken, bleek de rolstoel verdwenen.

Massaal gedeeld

Gechoqueerd door wat er gebeurd was, kroop vader Gérald in zijn pen. Hij deelde vorige vrijdag een oproep op Facebook, waarin hij vroeg om naar de marineblauwe rolstoel van het merk Vermeiren uit te kijken. Het bericht werd meer dan 50.000 keer gedeeld.



“De solidariteit is hartverwarmend”, zegt Gérald aan RTL Info. Extra ontroerend is dat het gezin kan rekenen op een nieuwe rolstoel voor Léo, en ze daarvoor zelf niet in de buidel hoeft te tasten. Het rolstoelmerk heeft de familie Vannoote een korting van vijftig procent aangeboden bij de aankoop van een nieuwe stoel.

De solidariteit is hartverwarmend Vader Gérald Vannoote

1.500 euro

Daarbovenop hebben twee antiquairs de ouders gecontacteerd met de melding dat zij het resterende bedrag zullen neertellen, ofwel 1.500 euro. Deze namiddag om 16 uur zullen de weldoeners de centen overmaken aan Léo en zijn ouders. Plaats van de afspraak is de brasserie waar vorige week de rolstoel werd gestolen.

Een nieuwe rolstoel is inmiddels besteld. Binnen een maand zou die geleverd moeten worden, aldus RTL Info.