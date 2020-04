Goed bezig of niet? Deze twee indicatoren worden erg belangrijk tijdens exitstrategie HAA

30 april 2020

12u29

Bron: Sciensano 2 Sciensano zal tijdens de versoepeling van de quarantaineregels twee indicatoren nauw opvolgen om te beoordelen hoe de coronacurve evolueert: het aantal consultaties met griepklachten bij de huisartsen en het absenteïsme op het werk.

Tot nu toe speelden de bezetting op intensieve zorgen en het aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag een belangrijke rol om een vinger aan de pols te houden bij de verspreiding van Covid-19 in ons land. Deze cijfers dienden vooral om capaciteitsproblemen in de ziekenhuizen te kunnen voorspellen.

Maar dat zijn “vrij late indicatoren”, zei viroloog en interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht op de dagelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. “Mensen komen pas een tweetal weken na besmetting op intensieve zorg terecht. We hebben ook nood aan indicatoren die vroege alarmsignalen kunnen geven.”



Twee zogenoemde vroege indicatoren die Sciensano tijdens de exitstrategie dan ook van nabij zal opvolgen, zijn “enerzijds de consultaties bij huisartsen voor griepachtige klachten en anderzijds de graad van afwezigheid op het werk, ofwel absenteïsme”, aldus Van Gucht.

Dagelijkse update

Een belangrijke bron die Sciensano hiervoor zal gebruiken, is Medex (Bestuur Medische Expertise). Dat is een federale instelling die valt onder de FOD Volksgezondheid en “op dagelijkse basis het aantal afwezigheden op het werk voor de ambtenaren weergeeft”. Deze cijfers kunnen gezien worden als maatstaf voor de impact van het coronavirus op de werkende bevolking, meldt het Belgisch Instituut voor Gezondheid (ofwel Sciensano) in haar epidemiologisch rapport dat dagelijks wordt vrijgegeven.

“Het voordeel van deze parameter is dat die dagelijks wordt geüpdatet. Dit geeft elke dag nieuwe informatie en het is een zeer vroege indicator”, preciseerde Van Gucht. Om dit te staven presenteerde hij tijdens de persbriefing onderstaande grafiek van Medex.

Begin maart

De donkergroene lijn op de figuur geeft het aantal zieke overheidsfunctionarissen per dag in 2020 weer. Ze toont dat de afwezigheid op het werk vanaf ongeveer 2 maart is beginnen te stijgen, aldus Van Gucht. “Dat komt overeen met het prille begin van de huidige uitbraak (van Covid-19, nvdr.). Het is ook vlak na het einde van de krokusvakantie, waarvan we weten dat er toen veel mensen zijn teruggekeerd met een coronavirusinfectie. We zien ook zeer snel dat het absenteïsme toen is beginnen stijgen.”

“Ter vergelijking: de stijging in de sterftecijfers hebben we pas twee weken later kunnen opmerken”, aldus nog de viroloog. Dit is dan ook een late parameter, met cijfers die voor de evaluatie van de exitstrategie niet kort genoeg op de bal spelen.

Kanttekening

Sciensano maakt nog een belangrijke kanttekening en merkt op dat niet alle afwezigheden in de Medex-curve ook daadwerkelijk door Covid-19 zullen veroorzaakt worden. De rapportering van het ziekteverzuim kan daarnaast ook beïnvloed worden door inperkingsmaatregelen zoals het aanmoedigen van thuiswerk en het sluiten van de scholen. Niettemin duidt de grafiek op een aanzienlijke stijging van het aantal afwezigheden tegenover de jaren 2018 en 2019, met midden maart 2020 duidelijk een grote uitschieter.

