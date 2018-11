Godfried Claes krijgt 26 jaar cel voor moord op ex-partner TT HA

30 november 2018

20u26

Bron: Belga 2 Godfried Claes is veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn ex-partner Anne Collaer. Eerder achtte het hof van assissen van Vlaams-Brabant de 51-jarige buschauffeur uit Kortenaken al schuldig aan moord. Volgens de gezworenen heeft Claes zijn ex-partner opzettelijk en met voorbedachte rade gedood.

Het lichaam van de 47-jarige vrouw, moeder van acht kinderen, werd op 7 februari 2017 door het 10-jarige zoontje ontdekt achter een stapelbed in haar woning in Leuven.

De jury had 4,5 uur nodig om de schuldvraag te beantwoorden. De voorlezing van het uitvoerige arrest en de motivering nam een kwartier in beslag. De gezworenen sloten zich aan bij de bevindingen van de wetsdokters.



“Anne Collaer stierf door scherpe geweldpleging met messteken in het hart, voorafgegaan door stompe impacten op het hoofd en het lichaam en samendrukkend geweld aan de hals. Die hebben tot ernstige bewustzijnsvermindering geleid”, luidde het. Voorts hield de jury rekening met de vindplaats van het lijk en de verwijdering van de bloedsporen.

“Duidelijke intentie om te doden”

“De aard en het grote aantal verwondingen maken de intentie om te doden duidelijk. De messteken waren gericht op het hart en de longen en drongen met grote kracht binnen tot diep in het weefsel. De intentie blijkt ook uit het volgehouden opzet. De verschillende verwondingen werden toegebracht over een significante tijdsspanne. Het onderzoek maakte duidelijk dat ze het werk waren van Godfried Claes.”

Volgens de jury ging Claes te werk met een vooraf bedacht en gedetailleerd plan, waarmee ook de voorbedachtheid bewezen is.