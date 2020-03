Godelieve is één van de dodelijke slachtoffers van coronavirus: “Ons mama was zo sterk, maar op één week tijd was het voorbij” Cédric Maes Hans Verbeke Charlotte Degezelle

20 maart 2020

06u00 0 Een van de dodelijke slachtoffers van het coronavirus is Godelieve Hylebos (89) uit Ardooie bij Roeselare. De vrouw kreeg vorige week donderdag koorts, gisteren overleed ze. “Ons mama reed nog met de wagen en volgde Engelse les. Maar op één week is ze uit ons leven gerukt. Het is zo hard en onrechtvaardig”, zegt een van haar zonen.

Godelieve Hylebos was een kranige dame van 89. Ze werkte in haar tuin, kookte elke dag vers en volgde nog Engelse les. “Mama heeft zich altijd ten dienste van anderen gezet”, vertelt haar zoon Tom Declercq. “Ze was vroeger verpleegster en nadien huisvrouw, omdat onze vader het familiebedrijf runde. Mama heeft in haar leven alles gedaan voor anderen, ging zieken bezoeken en was een luisterend oor voor familie en vrienden. Ze was de verbindende factor voor de hele familie", zegt Tom.

Maar vorige week sloeg het corona-virus toe. “Donderdagavond had ze koorts, vrijdag ging ze naar het ziekenhuis”, zegt Tom. “Na twee dagen hoop was het verdict hard. Op enkele dagen tijd had het virus onherstelbare schade aangericht: een dubbele longontsteking, er was niets meer aan te doen.”

Voor Tom en de rest van de familie voelt het onrechtvaardig aan. “Op zo’n korte tijd is ze uit ons leven weggerukt. Het was een onrechtvaardige strijd tegen het virus, een strijd die ze niet kon winnen. Ze zag af door de longontsteking, maar is toch vredig kunnen sterven dankzij de goede zorgen in het AZ Delta in Roeselare.”

Mooi afscheid

Door de besmetting mochten Tom en de rest van de familie Godelieve niet bezoeken in het ziekenhuis. “Het verzorgend personeel stelde de veiligheid voorop. Ze hebben alles netjes gedaan volgens de procedures, om geen risico’s te creëren.” Toen duidelijk was dat Godelieve het niet meer ging halen, mocht de familie toch afscheid nemen.

“Het was surreëel. We hadden allemaal beschermende kledij en mondmaskers aan, maar konden haar toch het afscheid geven dat ze verdiende. De ziekenzalving die ze kreeg deed haar zichtbaar deugd. Ze heeft altijd gezegd dat ze niet wilde lijden wanneer ze zou sterven. Door de goede zorgen is dat lijden tot een minimum beperkt. Mama is waardig kunnen gaan”, aldus Tom nog.

De familie Declercq wil met haar verhaal waarschuwen voor de kracht van het virus. “Het slaat hard en onrechtvaardig toe. Mama was 89 en heeft een mooi leven achter de rug, maar ook jonge mensen kunnen worden getackeld door het virus. Hopelijk beseffen mensen dat ze écht thuis moeten blijven.” Tom verwijst naar de situatie in Italië om de ernst van de zaak te schetsen. “In Italiaanse toestanden hadden we geen afscheid kunnen nemen van mama. Dan had ze alleen moeten sterven in een overvol ziekenhuis. Hopelijk komt het hier zover niet.”

Godelieve Hylebos zal in besloten kring begraven worden. Wanneer de corona-storm gaan liggen is, plant de familie Declercq nog een grote afscheidsplechtigheid. (CMG/VHS/CDR)