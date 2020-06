GO!-leerlingen mogen al voor einde schooljaar op reis, Weyts reageert kritisch: “Tot de allerlaatste dag lesgeven, lesgeven, en nog eens lesgeven” TT

19 juni 2020

06u18

Bron: Belga 0 Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) heeft er geen problemen mee dat scholieren al op reis zouden vertrekken nog voor het einde van het schooljaar, zolang ze alle voorziene onderwijsactiviteiten netjes uitvoeren en niet meer fysiek op school hoeven te zijn. Het katholieke net en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zijn het daar niet mee eens. Dat staat in de kranten van Mediahuis.

"Ouders moeten zelf die afweging maken. Als de school beslist om leerlingen niet meer naar hun gebouwen te halen, kan op reis gaan voor ons perfect. Zolang de kinderen de voorziene onderwijsactiviteiten maar uitoefenen. De plaats waar ze dat doen, is voor ons niet belangrijk", zegt woordvoerster Nathalie Jennes van het GO!.

Minister Weyts reageert fel. "We hebben alle scholen de mogelijkheid gegeven om deliberaties en proclamaties in juli te organiseren, zodat zij tot de allerlaatste dag van juni kunnen lesgeven, lesgeven, en nog eens lesgeven", zegt Weyts. "Bovendien steken leerkrachten veel tijd in die online alternatieven. We moeten dat afstandsonderwijs echt serieus nemen.”



De minister wijst ouders erop dat ze zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. "Je zou als ouder echt heel kortzichtig moeten zijn om je kind nu ook maar één dag onderwijs af te nemen."

Hij krijgt bijval van Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "Ook wij zijn er absoluut geen voorstander van om kinderen al voor het eind van het schooljaar op reis te laten vertrekken. Bijna al onze scholen organiseren onderwijsactiviteiten of examens tot op de allerlaatste dag, om de resterende tijd van het schooljaar zo nuttig mogelijk in te vullen.”