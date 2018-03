GO! in hoger beroep tegen hoofddoekvonnis Maasmechelen mvdb

Bron: Belga 23 Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) gaat in hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank van Tongeren rond het dragen van levensbeschouwelijke kentekens. Dat meldt GO! vandaag.

De rechtbank in Tongeren besliste vorige vrijdag, op 23 februari, dat meisjes van het Atheneum Maasland en de Nikola Tesla-middenschool in Maasmechelen hun hoofddoek toch mogen dragen, hoewel dat volgens het schoolreglement niet toegestaan is. De ouders van elf meisjes waren daarvoor naar de rechter gestapt.

De rechtbank oordeelde echter dat de school niet duidelijk had aangetoond dat er een gevaar is op segregatie, bekeringsdwang of andere probleemsituaties in de scholen. Het hof hield rekening met bepalingen van het Europese verdrag voor de rechten van de mens dat de verplichtingen aan de Europese landen oplegt om al hun burgers in volle vrijheid hun godsdienst te beleven.

De school moest het schoolreglement niet aanpassen. De beslissing van de rechtbank ging bovendien niet onmiddellijk in en kan door het beroep nu ook niet uitgevoerd worden. Dat betekent dat de betrokken meisjes hun hoofddoek op school nog steeds niet mogen dragen.