Gloednieuwe online platform van Antwerpse politie 'Shield' meteen doelwit van cyberaanval Nina Bernaerts

24 september 2018

15u27

Bron: eigen berichtgeving 2 Het nieuwe platform dat de Antwerpse politie vandaag voorstelde moest deze ochtend al zijn eerste test doorstaan. Het netwerk 'Shield' werd door onbekenden onder vuur genomen.

Er werden meer dan 8.000 aanvragen per seconden tot registratie gemaakt, een overbelasting voor het systeem dus. De politie had dit wel verwacht en heeft een extra beveiliging ingebouwd, de voorstelling voor de verzamelde pers kon dus doorgaan. De politie onderzoekt wie er achter de cyberaanval zat.

Shield moet de Antwerpse politie en het bedrijfsleven dichter bij elkaar brengen, in de eerste instantie is het netwerk vooral gemaakt om terreur tegen te gaan door informatie van bedrijven en politie met elkaar te delen. Het programma is in werking sinds deze ochtend, Antwerpen is daarmee de eerste stad buiten de VS die hiermee mag werken.