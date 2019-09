Glasfabriek in brand in Flémalle bvb

07 september 2019

14u00

Bron: Belga 0 In Flémalle bij Luik is afgelopen nacht brand uitgebroken bij VD Pack, een glasfabriek. Dat is vernomen bij de brandweer, die massaal aanwezig was.

Omstreeks 11.30 uur was de brandweer nog steeds ter plaatse. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk.