Gisteren behandeld in Gent: verkeersongeval uit... 1991 LVB/WSG

09 maart 2018

00u00 0 Niet minder dan 27 jaar nadat in Gent een verkeersongeval gebeurde, is de zaak gisteren behandeld door de rechtbank. Vreemd genoeg kan geen van de partijen verklaren waarom de zaak al zo lang aansleept.

Architect Dirk Hulpia uit Evergem was 33 jaar toen hij betrokken raakte bij een ongeval. Nu is hij 60. Toen zijn advocaat gisteren opmerkte dat de BMW van zijn cliënt een miljoen gekost had, informeerde de rechter of hij het over een miljoen euro had. "Neen, Belgische frank." De auto in kwestie was overigens perte totale.

Het slachtoffer eist een schadevergoeding mét interest, maar dat ziet de tegenpartij niet zitten. "Een vergoedende interest sinds 1991, dát zou pas een investering zijn", aldus de rechter. "Het presseert niet, zeker, als er binnen het jaar een vonnis is?" In realiteit doet hij op 12 april uitspraak.