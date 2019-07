Gin-tonic is er om te blijven: ruim 400 Belgische merken, en er komen er steeds bij Sven Spoormakers

24 juli 2019

04u55 0 De gin-tonic-hype is over haar piek heen. Maar verdwijnen van de aperitiefkaart? Dat zal het drankje niet snel meer doen. Meer dan 400 Belgische merken zijn er intussen al - and counting.

In de supermarkt staat dezer dagen een rek vól gins - dure flessen, maar net zo goed goedkopere huismerken. Op de aperitiefkaarten van restaurants en cafés staan geheid gin-tonics - niet één soort, maar vaak drie, vier of meer. In boekenwinkels liggen gin-tonic-naslagwerken. U zult nu zeggen: die rage is toch voorbij? De piek ligt inderdaad achter ons. Het begon vijf jaar geleden, toen iederéén plots gin begon te schenken en hipstergewijs een schelletje fijn gesneden komkommer in het oversized wijnglas draaide. Booming business was het. Maar vijf jaar later is gin-tonic dus een blijvertje gebleken, zowel op de aperitief- en cocktailmarkt als thuis in de drankenkast.

“Gin is tot volwassenheid gekomen”, zegt Frédéric Du Bois, eigenaar van Miraflor, de marktleider in de distributie van gins in België.”150 jaar lang was het een banaal drankje, maar pas de laatste 10 jaar is er een breder palet ontstaan, dankzij de rage die begon in Spanje. Vergelijk het een beetje met de opkomst van de rum-cocktails, toen 20 jaar geleden mensen goedkoop naar de Dominicaanse Republiek begonnen te vliegen en daar de verscheidenheid aan rums leerden kennen. Met gin is nu hetzelfde gebeurd: tien jaar geleden waren er maar een paar merken, nu zijn er in België alleen al 400. En nog altijd komen er merken bij - soms zelfs alleen maar heel lokaal te koop, want gestookt voor de plaatselijke voetbalclub of chirovereniging.”

Makkelijker dan mojito

Dat de rage er zat aan te komen vijf, zes jaar geleden, had Du Bois aangevoeld. Maar dat we nu nog altijd massaal gin-tonic zouden drinken niét, geeft hij toe. “Het heeft echt de zotste vormen aangenomen: ik ken restaurants waar ze gin mixten met bloemsuiker om er toch maar wat nieuwe show over te verkopen. Dat soort zotternijen, met de vreemdste garnituren, is er nu uit. Maar al dat geëxperimenteer heeft er ook wel voor gezorgd dat gin een blijver is geworden. Mensen weten nu dat het heel gemakkelijk is om snel een toffe cocktail te maken thuis - een scheut gin, een tonic, desnoods met een smaakje, een paar ijsblokjes en een schijfje citroen en eventueel een peperbolletje. Probeer thuis maar eens een mojito of een margerita te mixen - dat gaat vaak mis.”

Liever zonder alcohol

Een opvolger voor gin-tonic zit er niet meteen aan te komen. Twee jaar geleden hebben de Martini’s van deze wereld geprobeerd om van vermouth het nieuwe hip te maken, maar die poging is faliekant mislukt. En bovendien: de tijdsgeest is veranderd, stelt cocktailexpert Manuel Wouters vast in zijn bar Sips in Antwerpen. “Alcohol is de nieuwe nicotine: mensen willen nu liever hun bier en cocktails zónder alcohol, zelfs als ze met de fiets komen. En ook: hoe minder suiker, hoe liever. Je ziet dat de grote multinationals als Coca-Cola en AB Inbev al in die richting aan het opschuiven zijn, door de overnames die ze doen en het biologische, kruidige en alcoholvrije assortiment dat ze nu al beginnen aan te bieden. Gin-tonic is misschien wel de laatste hype van een sterke drank geweest.”