Gigantisch bloementapijt wordt uitgerold op Grote Markt in Brussel Jolien Lelièvre

16 augustus 2018

08u24

Bron: VTM Nieuws en Belga 3 In Brussel werd vandaag het bloementapijt aangelegd op de Grote Markt. Dat is een tweejaarlijkse traditie. Het thema dit jaar is Guanajuato, een Mexicaanse regio met een bijzonder rijke cultuur en bloementraditie.

Zo'n honderd vrijwilligers zetten zich deze ochtend op de knieën om het uit 500.000 bloemen bestaande Bloementapijt aan te leggen. Het kleurige kunstwerkje bestaat aan zo'n 1.800 vierkante meter aan begonia's, dahlia's, grassen en boomschors.

Droogte

De bloemen hebben echter geleden onder de droogte, waardoor verschillende kleuren er iets anders uitzien dan initieel gepland. "Door de droogte hadden de begonia's, normaal voor 90 procent hoofdonderdeel van het tapijt, het afgelopen zomer moeilijk", vertelt Koen Vondenbusch van vzw Bloementapijt. Even werd gevreesd dat er niet voldoende bloemen geoogst konden worden om het gigantische tapijt te vullen, maar dat is gelukkig wel gelukt: "Ongeveer 40 procent van het Bloementapijt bestaat dit jaar uit dahlia's, terwijl dit normaal slechts 10 procent is."

Gesproeid worden de bloemen niet meer. Het Bloementapijt blijft nu vier dagen liggen tot het op natuurlijke wijze vergaat. "De magie van het Bloementapijt zit in de vergankelijkheid. Het is er even, maar het zal nooit meer terugkeren", stelt Vondenbusch.

Huldiging

Vanavond wordt het bloementapijt dan officieel gehuldigd. Om 22 uur volgt er een openingsshow met klank- en lichtspel, vuurwerk en enkele concerten. Vanaf morgen is het bloementapijt toegankelijk voor het publiek tot en met 19 augustus.

Om de twintigste verjaardag van de Grote Markt als Unesco-Werelderfgoedsite te vieren, is er op het Beursplein ook een internationale tentoonstelling met kleinere bloementapijten.