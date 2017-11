Giftige rook bij brand in Drogenbos: politie vraagt om ramen en deuren te sluiten Tom Vierendeels

12u46

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 213 Tom Vierendeels Op de terreinen van de elektriciteitscentrale van Engie heeft een brand gewoed in een container. De brandweer is massaal ter plaatse en h et vuur is onder controle, maar door de aanwezigheid van een grote batterij komen er chemische stoffen vrij.

Inwoners van Vorst, Drogenbos, Ukkel en Anderlecht wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. In het Brusselse zouden al mensen met ademhalingsproblemen kampen. Ook het op- en afrittencomplex van de Brusselse ring, ter hoogte van Anderlecht- industrie, is gesloten.

#Brand @ENGIEelectrabel #Drogenbos - toxische geur : #BEalert geactiveerd voor Brussel. Volg de raadgevingen : uit voorzorg sluit ramen en deuren CrisisCenter Belgium(@ CrisiscenterBE) link

Een container met lithiumbatterijen is in brand gevlogen op de terreinen van Engie Electrabel. Dat verduidelijkt de burgemeester van Drogenbos. De brand veroorzaakt een grote rookwolk die licht giftig zou zijn. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd.

#R0, Ingevolge een brand in de Drie Fonteinstraat ter hoogte van Anderlecht - Industrie. De uitrit (17) zijn beide richtingen afgesloten.

Aan de automobilisten wordt ook gevraagd om de ramen gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Mobiris NL(@ MobirisNL) link

