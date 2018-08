Giftige blauwalgen nu ook in kanaal Gent-Oostende kv

02 augustus 2018

17u29

Bron: Belga 0 Van Beernem tot Brugge zijn er in het kanaal Gent-Oostende blauwalgen vastgesteld. Dat hebben onderzoekstalen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) aangewezen, meldt waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg vandaag.

Vijvers in Ieper, de Brugse reien, het kanaal Roeselare-Leie en nu het kanaal Gent-Oostende: overal ontwikkelen er zich blauwalgen, ook wel cyanobacteriën genaamd, in West-Vlaamse wateren. De algen die giftige stoffen afscheiden, gedijen namelijk goed bij warm weer en in water met weinig stroming.

Captatieverbod

Net zoals op het kanaal Roeselare-Leie vaardigt De Vlaamse Waterweg een captatieverbod uit voor het besproeien van landbouwgewassen of als drinkwater voor vee.

Er mag wel nog water gecapteerd worden voor andere productieprocessen, zoals koeling of het maken van beton. Alle waterafnemers worden daarover vandaag nog op de hoogte gebracht. Dat is alweer een streep door de rekening van veel West-Vlaamse landbouwers nu het water alsmaar schaarser wordt in de regio.

Recreatie

Ook recreatie wordt verboden. Zwemmen mocht sowieso al niet. Pleziervaart blijft wel toegelaten. Contact met het water dient vermeden te worden. Wie besmet raakt, kan last krijgen van diarree, jeuk of maagklachten. Meestal verdwijnen de symptomen na een aantal dagen.

Net zoals in de andere gevallen is het nog onduidelijk hoe lang de situatie zal aanhouden. VMM en De Vlaamse Waterweg volgen de situatie op de voet.