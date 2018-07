Giftige bacterie ontdekt in Damvalleimeer: zwemmen wordt streng verboden kg

De burgemeester van Destelbergen verbiedt recreatie op en rond het Damvalleimeer waarbij contact met het water mogelijk is. Aanleiding is de vaststelling van een drijflaag van cyanobacteriën. De bacteriën produceren toxische stoffen die ernstige gezondheidsrisico's inhouden.

Deskundigen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) onderzochten een verdachte drijflaag die vorige week werd ontdekt. Het gaat om een zeer zware natuurlijke cyanobacteriën- of blauwalgenbloei. Die is potentieel toxisch, omdat de giftige stoffen, de zogenaamde microcystines van de cyanobacteriën, ook als aerosol verwaaien. Volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bestaan er ernstige gezondheidsrisico's bij contact met de drijflaag of onderdompeling in het water.

Het recreatieverbod wordt opgeheven van zodra de drijflaag uit de volledige vijver verdwenen is en uit de analyseresultaten van de VMM blijkt dat het gehalte microcystines normale waarden bereikt. Het gemeentebestuur zal minstens tweemaal per week het Damvalleimeer controleren op de aanwezigheid van een drijflaag.