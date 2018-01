Gianni duikt met vriendin en zoontje (1) onder nadat zijn woning beschoten werd: "Hebben de daders mij met iemand anders verward?" Patrick Lefelon

18u19

Bron: Eigen berichtgeving 107 ATV Gianni B. Gianni B., zijn vriendin en hun zoontje van 1 jaar duiken onder na de schietpartij op hun woning van afgelopen dinsdagnacht. Er werden toen vier schoten op hun appartement aan de Turnhoutsebaan in Schilde gelost. De daders probeerden ook de nieuwe Mercedes van Gianni in brand te steken. Uiteindelijk werd een kogel door de voorruit van de auto geschoten.

"Tot ik weet wie er achter deze schietpartij zit en waarom ik in het vizier word genomen, blijf ik weg uit mijn appartement", laat Gianni weten. "Ik heb een veilig adres elders gevonden. Eén kogel kwam in de babykamer terecht. Stel je voor dat mijn zoontje van 1 jaar toevallig was gaan rechtstaan, dan had de kogel hem getroffen."

Gianni B. was jarenlang ruitenwasser, maar is sinds kort op zoek naar een nieuwe job. Hij zegt niets te maken te hebben met het drugsmilieu in Antwerpen. In die context zijn het afgelopen jaar al twintig gelijkaardige schietpartijen geweest.

"Ik heb een blanco strafblad, ik heb nooit in de haven gewerkt en ik heb nooit iets met drugs te maken gehad. Dus hou op met deze schietpartij te linken aan het drugsmilieu. Tenzij de daders zich natuurlijk vergist hebben en mij met iemand anders verward hebben. Daarom getuig ik ook in de media. Misschien gaan zij zo hun vergissing inzien."