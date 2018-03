Ghelamco waarschuwt Brussel om erfpachtovereenkomst niet op te zeggen: "Belastingbetaler riskeert opgezadeld te worden met verstrekkende gevolgen"

Redactie

25 maart 2018

11u35

Bron: Belga

14

Bouwbedrijf Ghelamco waarschuwt de stad Brussel om niet zomaar de erfpacht op parking C op te zeggen. Vooraleer te beslissen, moet de stad alle gevolgen goed in kaart brengen, klinkt het in een persbericht. "De Brusselse belastingbetaler riskeert anders opgezadeld te worden met verstrekkende gevolgen van een ondoordachte beslissing."