Ghelamco trekt naar Raad van State voor Eurostadion SPS

01 oktober 2019

08u13

Bron: Belga 0 Bouwheer Ghelamco vecht de geweigerde vergunning voor Eurostadion opnieuw aan, nu bij de Raad van State. Dat heeft Bruzz vernomen van Philip Neyt, bestuurder bij Ghelamco. Het bouwbedrijf is al drie jaar tevergeefs op zoek naar een vergunning voor het Eurostadion, waar normaal gesproken de openingsmatch van Euro 2020 gespeeld had moeten worden.

Eerder ving de bouwfirma al bot bij de gemeente Grimbergen, de provincie Vlaams-Brabant, bij voormalig Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) en recentelijk nog, bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De reden voor het weigeren van de vergunning is telkens dezelfde: het Eurostadion is te groot voor wat het ruimtelijk plan voor parking C voorschrijft. Vooral het aantal vierkante meter recreatie wordt fors overschreden. De redenering van Ghelamco - dat kleedkamers en rondgangen niet meetellen als recreatieve activiteit - werd door geen enkele instantie gevolgd.

Nu probeert Ghelamco het nog eens bij de Raad van State, de laatste beroepsmogelijkheid. Het gaat om een cassatieberoep: er wordt enkel onderzocht of de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen conform is met de regelgeving en de voorgeschreven procedures.

Neyt verwijst naar de erfpacht die het voor 99 jaar van de Stad Brussel over parking C gekregen heeft, om daar het Eurostadion te bouwen. Omdat dat niet lukte, en het volgens de stad nooit zal lukken, wil de stad Brussel die parking terug. Ghelamco ziet dat anders, waardoor er nu een gerechtelijke procedure loopt.

Het is afwachten welke impact het beroep bij de Raad van State op de gerechtelijke procedure zal hebben, maar voor Brussels schepen van sport Benoit Hellings (Ecolo) is het Eurostadion-project alvast "dood en begraven." De stad Brussel wil liever het Koning Boudewijnstadion renoveren, maar kan dat niet zelf betalen.