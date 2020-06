Ghelamco sluit recorddeal in Brussel met verkoop Silver Tower IB

30 juni 2020

04u50

Bron: Belga 0 Ghelamco verkoopt zijn Silver Tower aan het Brusselse Noordstation voor 200 miljoen euro aan het Duitse fonds Deka Immobilien. Dat schrijft De Tijd vandaag. Nooit eerder was een koper van een kantoor in Brussel volgens de krant bereid zo'n laag rendement op zijn investering te aanvaarden.

Een scherper rendement betekent dat de koper meer jaren moet wachten voor hij met de huurinkomsten de investering heeft terugverdiend. Met 3,25 procent is de verkoop van de Silver Tower wellicht de scherpste deal ooit voor een kantoor in Brussel.

Een paar jaar geleden was 4 procent nog het record in de hoofdstad. De Financietoren haalde maar een rendement van 4,85 procent.

40.000 vierkante meter kantoorruimte

De Silver Tower telt 40.000 vierkante meter kantoorruimte en is 137 meter hoog. Hij is verhuurd aan de Brusselse regering en wordt in oktober opgeleverd. De huurtijd is 18 jaar en is verlengbaar met 18 jaar. De huurprijs ligt rond 150 euro per vierkante meter per jaar. Dat is relatief goedkoop.

Waarnemers zijn volgens De Tijd verbaasd dat het behaalde rendement even scherp is als wat voor de coronacrisis werd verwacht. En dat op een moment dat veel mensen thuis werken en sommige experts ervan uitgaan dat dat een negatieve impact heeft op de vraag naar kantoren.