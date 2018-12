Gezworen vijanden De Wever en Meeuws gaan nu samen ‘t stad besturen, na alle verwensingen: “Drie jaar geleden hoorde ik al dat hij mij kapot wou maken” Joeri Vlemings

20 december 2018

18u42 18 Nee, de relatie tussen Bart De Wever en Tom Meeuws is nooit erg warm geweest, noch die tussen hun partijen N-VA en sp.a overigens. Verhit, dat wél. De twee gezworen vijanden zaten elkaar geregeld in de haren. En nu gaan ze dus samenwerken. Een overzichtje van de verwijten die De Wever en Meeuws nog niet zo lang geleden elkaar toeslingerden.

In juni zei Tom Meeuws in Humo nog over het net ter ziele gegane politieke project ‘Samen’ van sp.a en Groen: “Bart De Wever sloeg in paniek en deed wat hij al lang wilde doen: mij kapotmaken. Zo reed hij ook ‘Samen' in de prak. Meeuws verduidelijkte: “Drie jaar geleden zei een intimus van De Wever me al dat ik maar beter kon terugkeren naar West-Vlaanderen. Anders ging ik eraan.” Volgens Meeuws was De Wevers wrok ingegeven door Meeuws’ affaire met partijgenote Liesbeth Homans, toen de hartsvriendin van de N-VA-voorzitter. Een politieke afrekening, na een liefdesdrama in de privésfeer. De Wever betreurde in zijn reactie het “niveau onder de gordel”. Hij zag in Meeuws “vooral een tegenstander die zichzelf in nesten werkt”.

Meeuws, op zijn beurt, voegde er in Humo aan toe dat hij “medelijden” had met De Wever. “Als je gedreven wordt door angst en vernedering, ben je geen gelukkige mens”, zei de sp.a’er over de burgemeester van Antwerpen.

Corruptie

De topman van sp.a-Antwerpen had ook het gevoel dat De Wever achter de beschuldigingen van corruptie aan het adres van Meeuws zat. Als directeur van De Lijn Antwerpen zou Meeuws gesjoemeld hebben met betalingen. Die vermoedens waren de druppel die het project ‘Samen’ deed verzuipen. “De bazooka is leeggeschoten, maar ik sta nog recht”, zei Meeuws over zichzelf na de vermeende aanvallen uit het N-VA-kamp. De Wever reageerde laconiek: “Hij zou beter iets zinnigs zeggen in plaats van al die onzin”.

Er was eind vorig jaar natuurlijk ook al de saga rond het tafelen in restaurant ‘t Fornuis met Erik Van der Paal van Land Invest. In een opiniestuk voor De Morgen verweet Meeuws aan De Wever en het stadsbestuur te nauwe banden te hebben met de bouwpromotoren. Meeuws schreef dat bouwprojecten in Antwerpen te koop waren. Het maakte dat we een zeldzaam emotionele Bart De Wever in het openbaar te zien kregen. “Dat men een politiek spel speelt, kan ik mee leven”, zei De Wever. “Dat men een laag niveau kiest, kan ik niets aan doen. Dat men mijn integriteit door het slijk haalt, maakt me bijzonder verdrietig. Het is nog maar de tweede keer in mijn carrière dat ik echt verdrietig ben, want dit plakt aan mij. Overal krijg ik hier vragen over.”

Boemerang

“Wat vandaag in de krant staat is het schoolvoorbeeld van iemand die weet dat hij liegt, en dat toch doet”, aldus De Wever. “Dit beroep is wat het is, maar dat je mensen doelbewust pijn doet. Dat je mensen met gevolgen opzadelt met dingen die lang zullen meegaan, omdat je dingen zegt waarvan je weet dat ze niet waar zijn. Ik zou niet graag die verantwoordelijkheid dragen”, klonk het triest. Al snel bleek dat Meeuws zelf óók in hetzelfde etablissement was gaan eten met Van der Paal. Na de bazooka maakte Tom Meeuws dus ook kennis met de boemerang.

De opgeblazen bruggen tussen N-VA en sp.a bleken uiteindelijk niet onherstelbaar. Maar dat de twee heren nu hun aangekondigde coalitievorming in ‘t stad gezellig samen in ‘t Fornuis zullen vieren met een zevengangenmenu, lijkt niet erg waarschijnlijk. En toch: zeg nooit nooit in de politiek. Of daarbuiten.