Gezonken WOI-duikboot voor onze kust geeft geheimen prijs

De Duitse duikboot die onlangs werd ontdekt in Oostende is de UB29. Ontdekker en onderwaterarcheoloog Tomas Termote vond op de site sluitend bewijs. De ontdekking werd vandaag voorgesteld door Termote en West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé, in aanwezigheid van de Duitse ambassadeur in België, Rüdiger Lüdeking.

Mysterie ontrafeld

Afgelopen zomer werd de vondst aangekondigd, maar op dat moment was het nog niet duidelijk om welke duikboot het ging, enkel het type kon worden vastgesteld, namelijk een UB-II van 36 meter lang en 4 meter breed. De gouverneur besliste om verder onderzoek te laten uitvoeren. De schroeven brachten geen duidelijkheid, noch het opschrift 417 op het optiek van de periscoop. Uiteindelijk werd een plaatje gevonden op één van de torpedoboegbuizen, met het opschrift UB29.

Sussex Pledge

Het is een duikboot met een opvallende geschiedenis. Tijdens 17 patrouilleopdrachten bracht UB29 36 schepen tot zinken. Ook de ferry SS Sussex werd geraakt, en dat incident leidde tot de Sussex Pledge, de belofte om handels- en vrachtschepen te waarschuwen bij een aanval.

Waardoor de duikboot is gezonken, is nog onduidelijk. Aanvankelijk werd gedacht dat UB29 tussen het Britse Ramsgate en Dover lag. Het kan dat hij geramd is geweest, zoals beschreven door de Britse marine, en daarop probeerde België te bereiken. Maar evengoed bestaat de kans dat de duikboot op een mijn is gevaren.

Zeemansgraf

Uit onderzoek blijkt dat er 22 bemanningsleden waren. Zij krijgen een officieel zeemansgraf. Ook de familieleden van de opvarenden kunnen nu ingelicht worden. Dat gebeurt door de Duitse autoriteiten. De gouverneur is, als ontvanger van onderwatererfgoed, bezig met het dossier ter bescherming van het wrak en de site. Het is aan staatssecretaris Philip De Backer om daarover een uitspraak te doen, maar hij liet eerder al weten het nodige te doen.

Ambassadeur Lüdeking was onder de indruk. "We zijn enorm dankbaar, ook voor de accurate informatie tijdens het onderzoek", aldus Lüdeking. Duitsland zal wellicht nog een herdenking organiseren.

Expo

De gouverneur gaf Tomas Termote de opdracht om nog enkele keren naar het wrak te duiken en losliggende artefacten mee te brengen. Die zullen deel uitmaken van de expo 'WOI, de slag om de Noordzee' in het Provinciaal Hof in Brugge vanaf 21 april. Daarna worden ze geschonken aan het Maritiem Museum van Hamburg.

