Gezonken schip in Albertkanaal wordt pas maandag bovengehaald kg

24 november 2018

21u49

Bron: Belga 0 Het binnenschip dat op 13 november in het Albertkanaal zonk na een aanvaring ter hoogte van de spoorbrug Herentals-Lier, zal pas maandag uit het water kunnen gehaald worden. Dat meldt De Vlaamse Waterweg. Bij het bevestigen van banden waaraan het wrak uit het water zal worden gehesen, is vertraging opgelopen.

Gisteren en vandaag werd de lading van het 60 meter lange binnenschip, zowat duizend ton kunstmest, uit het schip gehaald. De bedoeling was om, eens het grootste deel van de lading verwijderd was, banden te plaatsen rond het wrak en het met kranen op pontons te hijsen.



Omdat het plaatsen van de banden meer tijd vraagt dan verwacht, kan het hijsen in plaats van morgen pas maandag beginnen. Morgen zullen de resterende banden aan het schip worden vastgemaakt. Daarna worden ze aan de kranen op de pontons bevestigd en gepositioneerd. Het hijsen gebeurt de dag erop.

