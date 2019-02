Gezondheidszorg op termijn onbetaalbaar: experten stellen voor patiënten onnodige consultaties zélf te laten betalen lva

26 februari 2019

04u19

Bron: Het Nieuwsblad 0 Onze gezondheidszorg is in gevaar en moet dringend worden hervormd. Daarover zijn twaalf experten uit Belgische gezondheidssector het eens. In een memorandum aan de volgende regering stellen ze onder andere voor patiënten die overmatig gebruik maken van onze gezondheidszorg zelf voor de kosten te laten opdraaien.

Ondertekenaars van het memorandum, onder wie de Gentse gezondheidseconoom Lieven Annemans en voorzitter van de Christelijke Mutualiteit Luc Van Gorp, stellen “een ongeziene piek in het aantal chronisch zieken vast”. “We zien ook dat bepaalde groepen te veel gebruikmaken van de zorg, terwijl anderen uit de boot vallen”, zegt Annemans.

Onnodige dokter- en ziekenhuisbezoeken lopen soms de spuigaten uit. “Er zijn bijvoorbeeld ­pa­tiënten die in de ene pijnkliniek een diagnose krijgen, vervolgens in een andere pijnkliniek dezelfde onderzoeken vragen en weer dezelfde diagnose krijgen, om dan nog een derde pijnkliniek te bezoeken die óók tot dezelfde conclusies komt”, aldus ­Stefaan Callens, professor gezondheidsrecht aan de KU Leuven. Dat is op termijn niet houdbaar. “Het kan niet dat de maatschappij dan moet opdraaien voor de forse kostprijs van dat overgebruik.”

Een mogelijke oplossing zou zijn patiënten zelf te laten betalen voor consultaties die niet strikt noodzakelijk zijn.

Loon artsen

Een ander probleem is de prestatiegebonden verloning van artsen. “Ons voorstel is artsen volgens een gemengde financiering te betalen, waarbij ze veeleer worden vergoed op basis van het aantal patiënten dat ze begeleiden en de kwaliteit van die begeleiding. Want doordat je artsen betaalt op basis van het aantal ­handelingen is het niet onlogisch dat sommigen soms overdrijven”, zegt voorzitter van huisartsenvereniging Domus Medica Roel Van Giel.