Gezondheidseconoom Lieven Annemans: “We zijn kampioen in genezen, maar niet in voorkomen. En dat is veel goedkoper”

“Een specialist die je nu drie keer op onderzoek laat komen, terwijl één keer eigenlijk volstaat, doet dat misschien soms ook om er iets extra aan te verdienen. Maar je kan aan die specialist ook een vergoeding per maand betalen per opgevolgde patiënt.” Dat is een van de ideeën van gezondheidseconoom Lieven Annemans in het kader van #operatietoekomst . Wat moeten we dringend aanpakken binnen onze gezondheidszorg en vooral: met wat moeten we stoppen? Onze journalist legde hem deze vragen voor.