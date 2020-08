Exclusief voor abonnees

Gezondheidseconoom Lieven Annemans pleit voor omgekeerde lockdown, samen met ruim honderd andere medische professionals: "Nu is het genoeg”

Ingrid De Vos

26 augustus 2020

20u14

Steeds meer medische professionals stellen de huidige coronamaatregelen in vraag. Al ruim honderd artsen en verpleegkundigen vragen in een open brief om een omgekeerde lockdown. Onder hen gezondheidseconoom Lieven Annemans, die vindt dat de slinger is doorgeslagen. “Er is een overreactie geweest, uit vrees voor een nieuwe golf. Dat is menselijk. Maar men mag niet langer talmen.”