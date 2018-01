Gezochte 'most wanted'-crimineel geeft zichzelf aan bij politie HA

15u55

Bron: VRT NWS, Belga 0 Europol Artur N. kreeg in 2014 vijftien jaar cel voor grootschalige internationale drugshandel. Hij heeft zich vandaag aangegeven bij de federale politie in Asse, bevestigt het parket. Arthur N., het voortvluchtige kopstuk van een bende die op enkele jaren tijd grote hoeveelheden MDMA, een precursor van xtc, had geproduceerd, heeft zichzelf aangegeven bij de federale politie. Dat meldt de VRT en wordt bevestigd door het federaal parket. N. stond op de 'most wanted'-lijst van de federale politie.

Afgelopen zomer stuurden Europol en de Belgische federale politie hem nog een vakantiekaart in het kader van hun 'most wanted'-postkaartactie. Die was bedoeld om het grote publiek tijdens hun vakantie alert te houden, want populaire vakantiebestemmingen zijn vaak ook populaire schuiloorden voor voortvluchtigen, klonk het toen. "Beste A., Belgische frieten zijn de beste en we weten dat je ze mist. Kom terug zodat je ervan kan genieten", prijkte op het kaartje. "We hebben een mooie verrassing voor jou. Tot snel, de federale politie."

De politie kan de naam van de verdachte nu van haar lijst schrappen, want N. heeft zich vandaag aangegeven bij de federale politie in Asse, bevestigt het parket. De man werd in 2014 bij verstek veroordeeld tot vijftien jaar cel voor het leiden van een grote internationale drugsbende.

Volgens het hof van beroep vormden twaalf bendeleden een criminele organisatie met vertakkingen in België, Polen en Turkije, die zich al enkele jaren bezighield met de aanmaak op grote schaal en verkoop van MDMA, de stof waarvan xtc gemaakt wordt. Daarvoor had ze twee laboratoria, één langs de Leuvensesteenweg in Vilvoorde, waar PMK werd gemaakt, een stof die nodig is om MDMA aan te maken. Het tweede labo stond in een vierkantshoeve in Chimay en daar werd van de PMK MDMA gemaakt.

Twee ton MDMA

Toen de bende op 22 augustus 2013 opgerold werd, trof de politie in de vierkantshoeve bijna twee ton MDMA aan, de grootste vangst ooit in West-Europa. En genoeg om tussen de 76 en 117 miljoen xtc-pillen van te maken.

De twaalf verdachten werden in november 2014 veroordeeld tot celstraffen tussen 1 en 15 jaar. Arthur N. was op dat proces niet aanwezig omdat hij net op tijd de benen had genomen, maar werd wel vertegenwoordigd door zijn advocaten.