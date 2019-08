GEZOCHT. Vrouwen die na hun 50ste mama zijn geworden Redactie

05 augustus 2019

Vrouwen die op latere leeftijd mama worden, het komt almaar vaker voor. In 2017 hebben in ons land zelfs 13 vrouwen van boven de 50 nog een kindje gekregen. Het Laatste Nieuws is op zoek naar vrouwen die na hun 50ste bevallen zijn. Valt het moederschap op die leeftijd zwaarder dan gedacht? Was het de beste beslissing ooit? Wie daarover wil vertellen, kan mailen naar onze redactrice Annick Grobben. Vergeet uw contactgegevens niet te vermelden.