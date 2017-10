Gezocht voor dubbele moordpoging: herken jij deze man? hr

15u41

Bron: Federale Politie 0 RV Hij haalde een mes boven en met zijn rechterhand stak hij eerst de man in de borst. Nadien ging de dader naar de vrouw en stak haar in de keel. De politie vraagt om hulp bij de zoektocht naar de dader van een dubbele moordpoging in Sint-Gillis (Brussel). In de nacht van woensdag 14 op donderdag 15 juni werden daar in de Jamarlaan, om iets vóór 2 uur, twee personen neergestoken met een mes.

Twee vrienden, een man en een vrouw, gingen die nacht geld afhalen aan de Mister Cash van BNP Paribas in de Jamarlaan 1 in Brussel. Zij parkeerden hun auto in de Jamarlaan aan de kant van de Argonnestraat en de Europa-Esplanade. Dit is vlakbij de Zuidtoren. Zij gingen te voet naar de Mister Cash en nadat de vrouw geld had afgehaald en zij wilden terugwandelen naar de auto kwam er een man op hen afgestapt. Hij haalde een mes boven en met zijn rechterhand stak hij eerst de man in de borst. Nadien ging de dader naar de vrouw en stak haar in de keel. De vrouw liep weg en ging om hulp vragen in café La Ruche vlakbij de Mister Cash. De man probeerde de dader achterna te lopen richting Zuidlaan maar door zijn verwondingen stuikte het slachtoffer in elkaar op de Europa-Esplanade. Tijdens zijn vlucht verloor de dader zijn beide sportschoenen: donkere baskets met groene afwerking en drie witte strepen, van het merk Adidas.

De dader is tussen de 30 en 35 jaar oud, hij is ongeveer 1 meter 65 groot en mager gebouwd. Hij heeft kort donker haar en een stoppelbaard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een jeans, een donkere T-shirt, een halsketting en dus donkere baskets van het merk Adidas.



Wie hier informatie over heeft, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

