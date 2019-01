Gezocht: tweeverdieners met kinderen die eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen Redactie

29 januari 2019

14u24 0 1 op 5 landgenoten heeft aan het einde van de maand moeite om de eindjes aan elkaar te knopen . Voor hen zijn plotse kosten aan de wagen of een onvoorziene uitgave voor de kinderen een serieuze slok op de borrel, of misschien zelfs onbetaalbaar.

Het Laatste Nieuws wil te weten komen wie die mensen zijn. Daarom zoeken we lezers die in hun boekhouding willen laten kijken. Waar zijn we concreet naar op zoek? Tweeverdieners met kinderen, een modaal loon, normale huishuur of afbetaling van de lening en geen salariswagen, die vaak keuzes moeten maken: deze maand op restaurant, maar dan niet naar de cinema. Een beugel, dus in september geen nieuwe boekentas. Kortom: flink rekenen om het einde van de maand te halen.

Voel jij je aangesproken en zou je willen getuigen over hoe moeilijk het kan zijn om rond te komen in een nochtans normale leefsituatie? Laat het ons weten via celien.moors@persgroep.be of steven.swinnen@persgroep.be. Vermeld duidelijk de samenstelling van jullie gezin, gezamenlijk netto inkomen en telefoonnummer. Voorbeelden over de keuzes die jullie moeten maken, zijn ook welkom.