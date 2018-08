Gezocht: mensen die hun stoelgang willen doneren Eerste stoelgangbank in België zoekt donoren Sara Vandekerckhove

09 augustus 2018

09u53

Bron: De Morgen 19 Het UZ Gent zoekt mensen met een regelmatige, gezonde stoelgang die wat van hun uitwerpselen willen doneren. Dit voor de Gentse Stoelgangbank (GSB), de eerste in zijn soort in ons land.

In mei opende het UZ Gent de Gentse Stoelgangbank (GSB), de eerste stoelgangdatabank in België. Daar worden gezonde uitwerpselen verzameld en verwerkt voor stoelgangtransplantaties. Bij zo'n transplantatie wordt via een sonde langs de mond of de aars verdunde stoelgang van een gezonde persoon in de darm van een patiënt gebracht, om de samenstelling van de darmflora te herstellen.

Nu is het ziekenhuis dringend op zoek naar mensen die een 'anonieme donatie' willen doen. Niet iedereen mag zomaar zijn gevoeg schenken. De voorwaarden zijn relatief streng. Zo moeten ze een regelmatige, normale stoelgang hebben, mogen ze niet in een ziekenhuis werken en moeten ze bereid zijn om vijf keer per maand te leveren. Ook enkel wie woont of werkt in de buurt van Gent komt in aanmerking.



"Elke donor wordt streng gescreend en de stoelgang verwerken we volgens vaste standaarden zodat de kwaliteit verzekerd is", zegt klinisch bioloog professor Bruno Verhasselt. "Zo mag er bijvoorbeeld niet meer dan een uur zitten tussen de productie van de stoelgang en de ontvangst ervan in het lab."

Voordat de databank bestond, werd voor transplantaties meestal gekeken naar partners en familie van patiënten. Door de GSB is de selectie strenger, wat ook de kwaliteit van de donaties ten goede komt. "Op dit moment doneren al enkele studenten en andere vrijwilligers op regelmatige basis hun stoelgang aan de bank", zegt Verhasselt. "We willen dat aantal nu uitbreiden naar 30 donoren. Dat is een uitdaging, want minder dan 10 procent van de kandidaat-donoren is geschikt."

Enkele jaren geleden adviseerde de Hoge Gezondheidsraad om zo'n databank op te starten volgens de huidige transplantatierichtlijnen. Op deze manier is de stoelgang volledig traceerbaar, van donor tot ontvanger.

Wie zich geroepen voelt, kan terecht op www.uzgent.be/gsb