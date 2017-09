Gezocht: man die vrouw van handtas beroofde in Gent 11u26 9 Federale politie De politie is op zoek naar een jonge man die in maart dit jaar een oudere dame van haar handtas beroofde in de Dampoortstraat in Gent. Op zaterdag 18 maart omstreeks 9.11 uur werd een oudere dame daar het slachtoffer van een diefstal met geweld

De vrouw stond alleen te wachten aan juwelier 'Vanhoutteghem' op de hoek van de Dampoortstraat met Joremaaie. De verdachte stapte op het voetpad komende van Gent-Dampoort in de richting van het stadscentrum. Hij stapte de vrouw voorbij en positioneerde zich zo dat hij overzicht had op de passanten en zijn slachtoffer.

Toen de kust veilig was, greep hij de handtas van het slachtoffer die ze in haar rechterhand had. De vrouw viel achterover en werd een kleine afstand meegesleurd door de verdachte. De vrouw heeft uiteindelijk haar handtas moeten lossen. De dader vluchtte weg via de Sint-Joriskaai en de Baudelokaai in de richting van het Baudelopark.

Beschrijving van de verdachte

Het gaat om een man van naar schatting 20 jaar oud en 1m70 lang. Hij is normaal gebouwd en heeft kort zwart haar met vooraan een kuifje.

Hij droeg een donkere broek, donkere schoenen, een zwarte jas met houten staafjes als knopen en een lichtkleurige voering in de kap.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.