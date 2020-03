GEZOCHT: Leerkrachten die op een wel heel creatieve manier lesgeven FT

31 maart 2020

Duizenden leerkrachten, van kleuter- tot middelbaar onderwijs, docent en professor, geven vandaag online les. Voor de een is dat een sprong in het diepe, de ander vindt het dan weer fantastisch. Kent u of bent u iemand die op een wel heel creatieve manier lesgeeft, die momenteel alles uit de kast haalt om opdrachten voor de kleinsten te verzinnen? Of wiskunde geeft met keukenattributen? Iemand die Frans geeft al zingend of metend rekenen in het bos? Ik hoor het graag. Mailtje met info, naam en telefoonnummer mag naar fien.tondeleir@dpgmedia.be. Bedankt!