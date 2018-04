Gezocht: koper voor enorme Sint-Annakerk in hartje Gent HA

27 april 2018

15u42

De stad Gent zoekt een ondernemer met gedurfde plannen voor de Sint-Annakerk. Wie in het project stapt, moet de renovatie, restauratie en exploitatie van de site van meer dan 4.500 m² op zich nemen .

Al is het stadsbestuur ook bereid om ondersteuning te bieden in de vorm van een publiek-private samenwerking. De stad hoopt investeerders te vinden die de locatie een nieuwe bestemming willen geven, "zoals horeca, zorg, cultuur, gemeenschapsvoorzieningen, ambachtelijke ateliers en opleidingsfaciliteiten", al dan niet in combinatie met bewoning.

Het beschermde monument bestaat uit een gelijkvloerse verdieping van meer dan 2.000 m² en staat op een terrein dat meer dan dubbel zo groot is. "Ik ben bijzonder benieuwd wat er op ons afkomt van voorstellen", zegt schepen Christophe Peeters van Financiën (Open Vld).

De Stad Gent schakelt investeringsmaatschappij PMV in voor het herbestemmingsproject voor het kerkgebouw, de tuin en eventuele nieuwbouw. Iedereen die een "duidelijke visie" heeft op een "semi-publieke functie" voor het opmerkelijk stuk vastgoed, mag een dossier indienen op sint-annakerk.eu.

Kopers zijn welkom, maar het stadsbestuur staat ook open voor investeerders die een erfpacht op 99 jaar willen aangaan.