Gezocht: kapitein voor zwalpend schip Charles Michel laat het roer sneller dan verwacht los Isolde Van den Eynde

25 oktober 2019

20u58 0 Sire, er is geen regering meer. Die is er al meer dan 300 dagen niet meer. Maar de restregering in strompelende zaken is nu ook onthoofd: Charles Michel (MR) trekt vroeger dan verwacht de deur dicht. De volgende kapitein komt aan het roer van een schip dat al tweederde van de originele crew verloor, geen vaart kan maken en zelfs tegenwind pakt.

“President elect of the European Council/Président élu du Conseil Européen”, met daaronder: “Premier Ministre de Belgique /Prime Minister of Belgium”. Zo omschrijft Charles Michel zichzelf op Twitter. De volgorde van zijn biografie is niet onbelangrijk, net als de talen waarin hij zich voorstelt: Engels en Frans, geen Nederlands. Charles Michel stopt vroeger dan gedacht als premier, maar de Franstalige liberaal vertoeft al langer met zijn hoofd in Europese regionen.

