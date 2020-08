Gezocht: gezin dat aanwezig was in Beekse Bergen en SD-kaart met honderden vakantiefoto’s verloor

Redactie

07 augustus 2020

17u14

Bron: Facebook

Een Nederlandse vrouw is op zoek naar een gezin dat een SD-kaart kwijtgespeeld is. Er staan honderden vakantiefoto’s op die dateren van 2014 tot 2018. Door nu twee kiekjes te delen, hoopt ze de rechtmatige eigenaar terug te vinden. Netty Verberk schat de kans hoog in dat het om Belgen gaat.